Im Steyr kamen mehr Buben zur Welt, in Kirchdorf mehr Mädchen

Im Pyhrn-Eisenwurzen Klinikum Steyr freut man sich nicht nur über das oberösterreichische Neujahrsbaby 2020 – als Lina am 1. Jänner ihren ersten Schrei tat, war es gerade einmal 0:18 Uhr. Auch die Geburtenstatistik 2019 kann sich sehen lassen. Demnach erblickten in der Geburtenabteilung des Steyrer Krankenhauses 1076 Babys das Licht der Welt. 555 davon waren Buben, 521 Mädchen.

Besonders viele Entbindungen hatte das 18-köpfige Hebammenteam rund um Leiterin Elisabeth Gruber in den Montan Juli und September zu erledigen. Der geburtenstärkste Tag war der 11. April. An diesem Tag kamen gleich elf Kinder zur Welt.

Das Team rund um Primar Hermann Enzelsberger durfte sich voriges Jahr auch über eine große Auszeichnung freuen. Das Spital wurde von WHO und UNICEF als "Baby-friendly Hospital" zertifiziert.

Auch das Pyhrn-Eisenwurzen Klinikum Kirchdorf hat eine Geburtenbilanz vorgelegt, die der Gesamtzahl an Geburten im Jahr 2018 sehr nahe kommt. In Kirchdorf kamen voriges Jahr 565 Kinder zur Welt. Anders als in Steyr liegt die Zahl der Mädchen über jener der Buben. Das genaue Verhältnis: 287 zu 278. Als die Monate mit den meisten Geburten gingen in Kirchdorf der Mai und der Juli hervor. Am 5. Oktober wurden gleich sechs Babys geboren – so viel wie an keinem anderen Tag des Vorjahres.

Auffällig im Krankenhaus Kirchdorf: Hier tragen die Mitarbeiterinnen des Geburtshilfeteams selbst eifrig zum stolzen Ergebnis in der Geburtenstatistik bei. In den vergangenen zwei Jahren brachten sie persönlich zehn Babys zur Welt. Und: Das nächste Kind ist bereits unterwegs.

Das oö. Neujahrsbaby Lina ist in Sierning zu Hause. Das Mädchen geht als erstes in die Statistik 2020 ein.