Im Play-off unbesiegbar: Nußbacher Damen ziehen ins Bundesliga-Finale ein

"Die Saison ist bisher sehr gut verlaufen", sagte Marco Salzberger nach dem 4:2-Erfolg bei Herbstmeister Laakirchen, mit dem Union Nußbach auch die letzte Play-off-Begegnung vor dem "Final 3" der Faustball-Bundesliga gewonnen hat. Damit hat der Trainer der Kremstaler Damen ein wenig untertrieben. Denn im Frühjahr konnte kein Gegner seiner Truppe das Wasser reichen.

Am ehesten war dies noch Laakirchen gelungen. Denn erstmals im Frühjahr musste Nußbach einen Satzverlust hinnehmen. Doch nach dieser hochklassigen Partie geht die Salzberger-Fünf umso mehr als Favorit in die Finalrunde am 28. und 29. Juni in Grieskirchen.

"Jetzt gilt es auch im Finale unsere beste Leistung abzurufen", erklärt Salzberger, "das Ziel ist ganz klar der erste Staatsmeistertitel im Feldfaustball."

Fix retour in der Bundesliga ist auch der TuS Kremsmünster. Mit zwei Erfolgen gegen Münzbach (4:2) und Vöcklabruck (4:0) wurde ungeschlagen die Tabellenführung in der Aufstiegsrunde verteidigt. "Gegen Münzbach haben wir aber wieder einmal Anlaufschwierigkeiten gehabt", sagt Abwehrspieler Michael Huemer Fistlberger, "erst danach kamen wir auf Touren."

Nach der Spielpause zu Pfingsten trifft Kremsmünster in der letzten Runde auf Verfolger Bozen.

