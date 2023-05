Im neuen Café "Frau Franzi" sollen sich Gäste so wohl fühlen wie in Omas Küche

Künftige Gäste können ihre Neugierde kaum noch zügeln, riskieren erste Blicke in das neue Kaffeehaus am Steyrer Stadtplatz Nummer 17. Auch wenn noch keine Spezialkaffee-Mischung und keine Mehlspeisen aus Omas Kochbuch serviert werden – das Lokal allein kann sich schon sehen lassen. Aus den einst mit Unrat vollgestopften Abstellräumen ist eine eigene kleine Kaffeehaus-Welt geworden – gestaltet und eingerichtet ganz nach den Vorstellungen von Eigentümerin Nicole Spitzl (41). Da gibt es einen großen Gemeinschaftstisch und heimelige Nischen, einen alten Tischherd, schwere Holztruhen und selbst gestaltete Lampenschirme.

Die Tochter als Namensgeberin

Besonderes Augenmerk liegt im "Frau Franzi", der Name geht auf Spitzls quirlige Tochter zurück, auf dem Kaffee. "Der kommt von einem Apotheker aus Bad Ischl, wird in einem alten Pferdestall über offenem Feuer geröstet und in Steyr exklusiv nur bei mir zu bekommen sein", verrät die Kaffeehausbesitzerin, die am Samstag, 3. Juni, aufsperrt. "Eine große Eröffnungsfeier werden wir im Sommer veranstalten", sagt Spitzl beim Besuch der Steyrer Zeitung, der gleich etwas länger dauert als geplant, weil es schon jetzt so gemütlich ist.

"Jung und Alt an einen Tisch bringen", lautet das Ansinnen der 41-Jährigen, die mit ihrer Familie in Dietach wohnt und vom Krankenhaus in das eigene Kaffeehaus gewechselt ist. "Diesen Traum vom eigenen Café hatte ich schon immer und dachte mir, jetzt oder nie." Mit etwas Verspätung und viel Herzblut ist aus diesem Traum Wirklichkeit geworden. Jetzt fehlen nur noch die Gäste.

Ihre Kolleginnen und Kollegen im Spital vermisst Spitzl sehr, die Rahmenbedingungen im Pflegebereich dafür gar nicht. Die Gastronomin sieht viele Parallelen zwischen Pflege und Gastro. "In beiden Bereichen schaut man, dass es den Menschen gut geht, und man muss schon so etwas wie ein Seelentröster sein."

Neben dem Kaffeetrinken wird ab Anfang Juni auch das Frühstücken im "Frau Franzi" zelebriert: Bis 14 Uhr gibt es unter anderem Baked Beans, Croissants gefüllt mit Eierspeise oder überbackenen Camembert mit Birnenspalten. "Viele Produkte und Lieferanten kommen aus der Region – das ist mir wichtig." Die Namen der einzelnen Frühstücksleckerbissen erinnern stark an die Kaiserzeit und die Habsburger. "Mir gefällt alles rund um Sissi und Kaiser Franz Joseph – daher auch die Verbindung zu Bad Ischl", sagt Spitzl zu ihrem royalen Spleen. Wie Könige an Omas Küchentisch sollen sich ihre künftigen Gäste im "Frau Franzi" fühlen können.

Geöffnet hat das neue Café ab 3.6. von Montag bis Samstag von 7.30 Uhr bis 18.30 Uhr und am Sonntag von 9 bis 17 Uhr. Ruhetag ist am Dienstag. Näheres und Reservierungen unter (0681) 208 225 63 und auf der Webseite: www.fraufranzi.at

Autor Martin Dunst Lokalredakteur Steyr Martin Dunst