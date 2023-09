Im lockeren Lauftempo an Otto Pensl und sein Vermächtnis denken

1925 lieferte Otto Pensl sein sportliches Meisterstück: Er schwang sich in Steyr aufs Rad, fuhr nach Wien, bestritt die österreichische Marathonmeisterschaft, holte den Titel, bewältigte die Strecke als erster Österreicher unter drei Stunden und fuhr mit dem Rad wieder nach Steyr. Das muss ihm erst einmal einer nachmachen.

Im Bürgerkrieg kämpfte der Steyr-Werkler aufseiten des Schutzbundes gegen den Austrofaschismus. Während des Naziterrors wurde der Kommunist denunziert und zwei Mal verhaftet.

Pensl wurde 1944 in das KZ Mauthausen eingeliefert. Dort half er, wie sich Mithäftlinge erinnerten, "seinen Kameraden, wo es nur möglich war, und er strahlte Mut und Zuversicht aus". Am 27. April 1945, eine Woche vor Befreiung des Lagers, ordnete Gauleiter August Eigruber an, die 34 oberösterreichischen Kommunisten zu töten. Otto Pensl wurde am 28. April 1945 in der Gaskammer ermordet.

Heute, Samstag, 30. September, findet um 16.30 Uhr ein Lauf in Gedenken an Otto Pensl statt. Die Route ist sieben Kilometer lang, gelaufen wird ohne Zeitnehmung. "Wir peilen mit Tempomachern einen Kilometerschnitt von sieben Minuten an und werden die gesamte Distanz sicher nicht in unter 50 Minuten bewältigen", sagt Fritz Steinparz im Gespräch mit der Steyrer Zeitung, der Obmann des LAC Steyr ist einer der Organisatoren des Laufes. "Ein Wettkampfcharakter wäre uns nicht zielführend erschienen, es geht vielmehr darum, während des Laufens an Pensl und sein Schicksal zu denken." Zudem sei es ein Anliegen der Initiatoren, "die Geschichte Pensls, seinen Widerstand gegen den Faschismus, weiterzutragen und nicht in Vergessenheit geraten zu lassen".

Rund 100 Anmeldungen seien bereits eingegangen. "Auch ganz kurzfristig Entschlossene sind bis eine Viertelstunde vor dem Start noch herzlich willkommen", sagt Steinparz, der auch viele gute Rückmeldungen aus seinem Verein für die Veranstaltung erhalten hat.

Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer bekommen als Erinnerung ein ganz besonderes Geschenk: In den Werkstätten der Steyrer Lebenshilfe wurde eigens für den Lauf eine Medaille aus Ton hergestellt.

Im Anschluss an den Lauf wird um 17.30 Uhr eine Stele zu Ehren von Pensl im Zugangsbereich der Berufsschule enthüllt. Ansprachen von Bürgermeister Markus Vogl, Berufsschuldirektor Harald Ebenhofer und Karl Ramsmaier, dem Vorsitzenden des Mauthausen Komitees Steyr, sowie die musikalische Begleitung durch den MV Christkindl verleihen der Feier einen würdigen Rahmen. Die Berufsschule Steyr 1 unterstützt den Lauf und die Errichtung der Gedenkstele organisatorisch und mit der Bereitstellung von Infrastruktur.

Anmeldungen erbeten unter: otto.pensl.lauf@steyr.gv.at

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Martin Dunst Lokalredakteur Steyr Martin Dunst