Im historischen Hofgarten frönt man den süßen Seiten des Lebens

Gartenspezialisten aus nah und fern laden von Freitag, 9. Juni, bis Sonntag, 11. Juni, im zauberhaften Ambiente des historischen Hofgartens im Stift Seitenstetten zum Lustwandeln und Einkaufen ein. Besuchern werden als Ergänzung zum herrlichen Ambiente Praxistipps und Vorträge über Kunsthandwerk, Fachliteratur, Profi-Gartenwerkzeug und Gartenmöbel geboten.

Heuer lautet der Themenschwerpunkt "La dolce Vita". Die Gäste erwarten italienische Schmankerl, Floristik-Kunstwerke der Gartenbauschule Langenlois, eine Ausstellung italienischer Autos sowie italienisches Flair. In den Innenhöfen des Meierhofes laden die Produzenten kulinarischer Köstlichkeiten zum Verkosten und Genießen. Auf der Gartenbühne beim Dörrhaus zeigen Profis Praktisches rund um das Thema Garten.

Nicht zu kurz kommt auch das Thema Musik: Mehrere Gruppen aus der Region unterhalten am Samstag- und Sonntagnachmittag an verschiedenen Plätzen im Garten. Am Zeitfeld bei der Bognerhof-Gärtnerei wird Beach-Boccia angeboten, Picknickwiese und Naturspielplatz mit Chill-out-Zone laden zum Entspannen ein. Zudem bietet die Bognerhof-Gärtnerei ein umfangreiches Angebot an Pflanzen und Gartenzubehör. Interessante Einblicke gewährt das Stift Seitenstetten mit seiner Sonderschau "Das Kreuz mit dem Turm".

Gartentage Seitenstetten: Freitag, 13 bis 18 Uhr, Samstag und Sonntag, 9 bis 18 Uhr

