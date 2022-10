 Im Haus Casata ist die Welt  jetzt wieder in Ordnung

Gesungen hat sie schon – Achtung, Klischee! – im Kindergarten. Schon früh wusste sie also, dass es die Bühne sein muss, und doch hat es mehr als zwei Jahrzehnte gedauert, bis Melanie Hirner aus Steyr als Sängerin Mella Casata ihr Debütalbum "Casa Casata" veröffentlichte. Live präsentiert sie ihre Pop-Songs am 21. Oktober ab 21 Uhr im Röda in Steyr.