Im ehemaligen Palmenhaus in die Welt der Krippen eintauchen

STEYR. Eine Woche vor dem ersten Adventwochenende und zwei Tage vor dem Auftakt der Fußball-WM in Katar öffnet in Steyr das Stadtmuseum am Freitag, 18. November, wieder die Türen des ehemaligen Palmenhauses im Schlosspark. Höhepunkte der kostenlos zugänglichen Ausstellung sind zwei besondere Großkrippen.

Die 2017 generalsanierte Waggonkrippe des Krippenbauers Josef Seidl wurde in den 90er-Jahren speziell für die Aktion "Licht ins Dunkel" angefertigt. Sie war ursprünglich in einem ÖBB-Eisenbahnwaggon eingebaut und in vielen Ländern unterwegs. Mehr als 1100 Figuren, sogenannte Loahmmandln, bevölkern die Krippenlandschaft. Unter anderem sind der Steyrer Ennskai, die Wallfahrtskirche Christkindl mit der Engelsstiege, der Geburtsstall von Jesus sowie das Eltern- und Geburtshaus des Krippenbauers eingebaut, ebenso werden im orientalischen Bereich die Wirkungsstätten von Jesus dargestellt.

Gemeinsam eine Krippe basteln

Die barocke Krippe aus dem Schloss Lamberg stammt samt ihrer kostbaren Figurensammlung aus dem Familienbesitz von Josef Graf Lamberg. Sie wurde 1914 von seiner Gattin Anna, der Tochter des Waffenfabrikgründers Josef Werndl, an das Stadtmuseum übergeben. Die wertvolle Sammlung umfasst mehr als 200 bekleidete Figurenpuppen, großteils aus verschiedenen Kirchenkrippen. Der Nachbau der im barocken Stil gehaltenen Stadtkrippe von Steyr wurde in den 90er-Jahren von Paul Pfaffenbichler (1940–2013) erstellt und ebenfalls mit Lambergschen Krippenfiguren bestückt. Die Krippe präsentiert das Geschehen der Geburt Christi auf drei Ebenen.

Um den Besuch der Krippenausstellung für Kinder zu einem Erlebnis zu machen, hat sich Kulturvermittlerin Sarah Schobesberger einiges einfallen lassen. Besucher können sich nach Lust und Laune kleine Aufgaben und Spiele aussuchen. Eltern und Großeltern können mit ihren Kindern zudem an einer kleinen gemeinsamen Krippe mitbasteln. "Wir haben hier ein kostenloses Angebot für Familien im Advent, das auf das Weihnachtsfest einstimmt", sagt Kulturstadträtin Katrin Auer.