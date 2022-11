Im ehemaligen Palmenhaus in die Welt der Krippen eintauchen

Eine Woche vor dem ersten Adventwochenende und zwei Tage vor dem Auftakt der Fußball-WM in Katar öffnet in Steyr das Stadtmuseum am Freitag, 18. November, wieder die Türen des ehemaligen Palmenhauses im Schlosspark. Höhepunkte der kostenlos zugänglichen Ausstellung sind zwei besondere Großkrippen.