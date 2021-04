Im Duell mit dem Toptorjäger der Liga fehlt Vorwärts die halbe Abwehrreihe

Es wäre wohl ein Duell gewesen, auf das sich der 32-jährige Abwehrchef des SK BMD Vorwärts Steyr gefreut hätte: Alberto Prada gegen Fabian Schubert, den 1,94 Meter großen Mittelstürmer von Blau-Weiß Linz. Der 26-Jährige hat es in dieser Saison in 22 Spielen bereits auf 28 Treffer und neun Vorlagen gebracht, er war an 68 Prozent aller Tore der Linzer beteiligt. Doch nach seiner fünften gelben Karte, die der rot-weiße Spanier am Dienstag gegen den FAC kassiert hat, fällt dieses prickelnde Duell ins Wasser.

Die Regie im Abwehrzentrum wird vermutlich Alem Pasic übernehmen, die Kapitänsschleife an Bernhard Staudinger weitergereicht werden. Der 27-jährige Torhüter spielt eine überragende Saison für den SK Vorwärts und wird nach Thomas Himmelfreundpointner, Michael Halbartschlager und Prada der bereits vierte Kapitän in dieser Saison sein. Himmelfreundpointner hat nach seiner Oberschenkelzerrung zwar das Training wieder aufgenommen, ob er aber schon im Kader aufscheinen wird, ist fraglich. Halbartschlager wird nach seinem Kreuz- und Innenbandriss im linken Knie noch monatelang ausfallen.

Für Trainer Andreas Milot sind dies aber nicht die einzigen Baustellen im Kader: Alexander Maric fällt aufgrund von Problemen mit der Leiste aus, Bojan Mustecic laboriert nach überstandener Bauchmuskelzerrung nun an Knieproblemen. Eine MR-Untersuchung soll Klarheit darüber bringen, ob eine alte Meniskusverletzung wieder akut geworden ist. Und auch hinter dem Einsatz von Sascha Fahrngruber steht weiterhin ein Fragezeichen. Er hatte gegen Horn eine Wadenverletzung erlitten. Mit Prada, Halbartschlager, Maric und Fahrngruber fällt damit die Hälfte des zur Verfügung stehenden Abwehrkaders aus.

Derby live auf laola1.tv

"Wir freuen uns dennoch auf dieses Spiel gegen den Tabellenführer", sagt Milot, "wir wollen die Linzer ärgern. Immerhin haben wir in der Vorbereitung das Testspiel gegen Blau-Weiß gewonnen."

In diesem trug Nico Wimmer noch das Trikot der Steyrer, nun tritt er als Abwehrstütze im Derby für die Linzer an. Nicht nur die Tabellensituation, auch die Bilanz spricht klar für Blau-Weiß: In fünf Bundesliga-Duellen gab es vier Linzer Siege und ein Remis, ein 1:1 im Herbst im Vorwärts-Stadion.

Artikel von Gerald Winterleitner Lokalredakteur Steyr g.winterleitner@nachrichten.at