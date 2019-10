Im Container wird gestöbert

Die Proben für das neue Stück des Theaters Behamberg "Ab in den Container" sind bereits voll im Gange. Einstudiert wird es unter der Leitung von Anne Seyrlehner. Die Premiere findet am Samstag, 16. November, statt.

Zum Inhalt: Es ist 21 Uhr, eine Stunde vor Geschäftsschluss. Im Hinterhof des Lebensmittelmarktes werden jeden Abend Obst, Gemüse und Lebensmittel mit abgelaufenem Haltbarkeitsdatum in einen Container entsorgt. Die Angestellten des Supermarktes wissen nicht, dass der gut gefüllte Container längst Treffpunkt Bedürftiger ist, die ein wenig Abwechslung in ihren Speiseplan bringen wollen. Otto von Treyspitz, verarmter Adel, und Charly, ein Obdachloser, sind schon alte Hasen im "Containern". Aber auch für Colette, eine Ordensschwester und Streetworkerin, und ihre beiden Schützlinge Chantal und Felix wird der Container zur Fundgrube.

Filialleiter Andreas Mehlbichler hat aber seine eigenen Pläne, was mit den vielen Lebensmitteln geschehen soll. Und so kommt es an diesem Abend zu einem unvorhergesehenen Stelldichein gegensätzlicher Interessen…

Der Kartenvorverkauf startet heute, Montag, 14. Oktober, während der Amtsstunden am Gemeindeamt Behamberg.

