Im Badezimmer gestürzt - Nachbar entdeckte Blutspur

Der Mann war vermutlich wegen gesundheitlicher Probleme am Freitagvormittag in seinem Badezimmer gestürzt, wobei er sich eine klaffende Wunde am Hinterkopf zugezogen hatte, berichtete die Polizei. Sein 53-jähriger Nachbar bemerkte gegen 14.30 Uhr am Fußboden vor der Eingangstür einige Blutstropfen. Da die Eingangstür einen Spalt geöffnet war, sah er auch den blutverschmierten Vorraum des 68-Jährigen. Er alarmierte sofort die Polizei. Die Beamten fanden den Pensionisten auf seiner Couch liegend. Er war bei Bewusstsein, zeigte beim Ansprechen jedoch keine Reaktion, hieß es vonseiten der Polizei. Ein Notarzt versorgte ihn. Der Mann wurde ins Pyhrn-Eisenwurzen Klinikum Steyr eingeliefert.