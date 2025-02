Im Abstiegskrimi entschieden die Nerven für den TuS Kremsmünster

In der Bezirkssporthalle Perg war die Stimmung auf den Rängen fast wie bei einem Bundesligafinale: Die Fans von Union Schwingenschuh Nußbach und TuS Volksbank Kremsmünster duellierten sich lautstark mit Trommeln und Tröten. In der Halle selbst ging es für die Faustballer der beiden Kremstaler Topmannschaften um nichts weniger als den Klassenerhalt in Österreichs höchster Spielklasse, der Hallenbundesliga.

Nach dem knappen 3:2-Erfolg in der Hinrunde, bei dem der Entscheidungssatz mit 12:10 erst in der Verlängerung geklärt wurde, hatte Nußbach vor dem Derby zwei Punkte Vorsprung auf den TuS und leicht die besseren Karten im Kampf gegen den Abstieg. Entsprechend nervös begann das Nachbarschaftsduell. Kremsmünster brachte Nußbach mit leichten Abwehrfehlern in Front, zudem erzeugte Jonas Lugerbauer mit wuchtigen Angriffen deutlich mehr Druck als sein TuS-Gegenüber Florian Winterleitner. In Satz zwei spielten Nußbachs Eigenfehler den Grün-Weißen zwar in die Karten, dennoch ging auch dieser, wie der erste, mit 11:9 an den Liganeuling. Mit 0:2 Sätzen im Rückstand und dem Rücken zur Wand spielte die TuS-Fünf dann all ihre Routine aus. Und plötzlich erhielt das Nervenkorsett der vom ehemaligen TuS-Abwehrspieler Haymo Valtiner betreuten Nußbacher Risse. Kremsmünster gewann die folgenden Sätze klar mit 11:3, 11:5 und 11:4. Danach zitterten sich die Grün-Weißen gegen Schlusslicht Münzbach zu einem 3:0-(7, 10, 6)-Sieg, bei dem Oldie Stefan Zehetner nach 3:7-Rückstand im zweiten Satz im Angriff die Kastanien aus dem Feuer holen musste.

"Wir sind überglücklich, es war doch ziemlich viel Druck", sagt Bernie Sinnhuber, der seine bisher beste Leistung im grün-weißen Dress zeigte: "Die Fans haben uns nach dem 0:2-Rückstand nochmals zum Klassenerhalt gepusht."

Am Boden zerstört waren hingegen Spieler und Fans aus Nußbach. Im bereits bedeutungslosen Spiel gegen Münzbach setzte es eine 0:3- (6, 2, 10)-Niederlage. Die junge Kremstaler Fünf bewies bei ihrer Premierensaison in der höchsten Spielklasse dennoch, dass mit ihr in Zukunft zu rechnen sein wird.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Kremsmünster Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.