Ideenwerkstatt bei Spiel in Vierteln

Das Spiel in Vierteln gibt es sechs Wochen lang in Steyr.

Ein Team, bestehend aus drei ausgebildeten Spielanimateuren, tourt mit dem Spielbus der Kinderfreunde durch die Stadtteile von Steyr. Heuer werden erstmals sechs Spielplätze angefahren. Am Mittwoch gibt es jede Woche den Wechsel zwischen dem Spielplatz auf den Knoglergründen und jenem im Schlüsselhof. Unter dem Motto Ideenwerkstatt dreht sich dieses Jahr alles um die Themen Traum, Dschungel, Film, Upcycling, Meer und Magie.

Am Montag hält der Spielbus jeweils von 15 bis 19 Uhr auf der Ennsleite, am Dienstag im Wehrgraben, am Donnerstag im Münichholz und am Freitag am Resthof.

