Ideen werden per Bierdeckel abgefragt

Der Agenda-21-Bürgerbeteiligungsprozess in Steinbach war nach dem Workshop "GemeindeNavi" von der Corona-Pandemie gestoppt worden. Die im März geplanten Veranstaltungen "Bürgerrat" und "Bürgerstammtisch" mussten abgesagt werden. Nun startet das Agenda-21-Kernteam neu durch. Im Sommer sollen die Bürger mittels Onlineumfrage und Ideen-Bierdeckel in die Weiterentwicklung der Steyrtalgemeinde eingebunden werden. Nach den Ferien werden dann die abgesagten Veranstaltungen nachgeholt.

Begleitend zum Bürgerbeteiligungsprozess kommt das "BürgerCockpit" zum Einsatz. Mit diesem digitalen Instrument werden Onlineumfragen zu verschiedenen Themen durchgeführt. Die erste Umfrage, an der alle Steinbacher auf buergercockpit.org/steinbach ab sofort teilnehmen können, befasst sich mit den Erkenntnissen aus der Corona-Krise.

Parallel findet man in der Gastronomie und an weiteren stark frequentierten Orten Ideenboxen, bei denen spezielle Bierdeckel mit der Frage "Damit wir in Steinbach auch in Zukunft gut leben können, brauchen wir …?" aufliegen. Die ausgefüllten Bierdeckel können in die Ideenboxen eingeworfen werden.