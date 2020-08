Idee für Sebaldusweg stammt von Pionier "Joe" Schwaiger

Der Rundweg über 85 Kilometer mit insgesamt rund 3000 Höhenmetern lädt zum Genießen, Besinnen, Verweilen und auch Einkehren ein. Am vergangenen Donnerstag wurde der sogenannte Sebaldusweg am Heiligenstein in Gaflenz nun feierlich eröffnet.

Pünktlich zum Ende des Festaktes mit der Weihe durch Bischofsvikar Willi Vieböck setzte der Regen ein. Zuvor aber war Josef "Joe" Schwaiger im Mittelpunkt dieser Feier gestanden. Er war Ideengeber und Hauptinitiator für diesen regionsübergreifenden Pilgerweg, der über Gemeindegrenzen hinweg durch Gaflenz, Weyer, Großraming, Losenstein, Laussa und Maria Neustift führt. Nach einstimmigem Gemeinderatsbeschluss erhielt "Joe" Schwaiger dafür vom Gaflenzer Bürgermeister Günther Kellnreitner das Ehrenzeichen der Marktgemeinde überreicht.

Einzigartiges Wanderjuwel

Berge, Natur und das Wandern sind seit jeher die Leidenschaft Schwaigers. Immer schon begeisterte er auch andere und vor allem die Jugend dafür, sich in der Natur zu bewegen und diese zu schätzen. Er gilt als ein Vorreiter in Gaflenz und hat schon unzählige Projekte unterstützt. Ihm gelte größte Anerkennung für seine Leistungen in der Region, betonte Kellnreitner, eine solche Verbundenheit zur Heimatgemeinde, wie "Joe" sie lebe, sei von unschätzbarem Wert. Die Region habe durch den Sebaldusweg ein einzigartiges Wanderjuwel gewonnen.

Von der Schönheit des neuen Pilgerweges überzeugten sich bei der Eröffnungsfeier auch Wirtschafts- und Tourismuslandesrat Markus Achleitner, Bezirkshauptfrau Carmen Breitwieser, die Nationalräte Markus Vogl und Hans Singer, Steyrs Vizebürgermeisterin Ingrid Weixlberger, Steyrs Tourismusverband-Geschäftsführerin Eva Pötzl, Christian Schilcher vom Landestourismusverband sowie zahlreiche Ortschefs der Region.

