"Ida": Soroptimistinnen bringen Nähe trotz Abstand

Die Corona-Pandemie macht es auch für Serviceclubs nicht einfach, ihre gewohnten Hilfsaktivitäten durchzuführen. Dem Soroptimist-Club Steyr, der um diese Zeit üblicherweise zu "Jazz & Jam" lädt, um Spenden für Hilfsprojekte zu sammeln, sind jedoch die Ideen nicht ausgegangen.

Die engagierten Damen rund um Präsidentin Verena Wesenauer und Vize Eva Holzapfel verkaufen unter dem Motto "Weihnachsstern versus Babyelefant" Weihnachtliches und sammeln damit Spenden für das Projekt "Ida". Doch der Reihe nach.

"Die Weihnachtssterne sorgen für genügend Abstand", sagt Club-Delegierte Karin Proyer, "der Zweck der Aktion soll aber Nähe vermitteln." Auch wenn das diesjährige "Jazz & Jam" nicht stattfinden könne, gebe es doch die Möglichkeit, allerlei Köstlichkeiten wie Weihnachtskekse, süße und saure Marmeladen, Geschenke und vieles mehr zu kaufen. In der Gärtnerei Angerer wird daher ab 20. November auf einem Weihnachtstisch ein liebevolles Sortiment aufgebaut. Auch die begehrten Geschenkkörbe können wieder bestellt werden, telefonisch unter 0664/5357472.

Mit dem Erlös kann der Impuls zu einem neuen Projekt gegeben werden, das sich um Mütter mit Kindern kümmert, deren Beziehung einem besonderen Belastungsfaktor ausgesetzt ist. Neben Armut, psychischen Erkrankungen, Überlastung von Alleinerziehenden zeichnen sich besonders jetzt bereits große Belastungen und Vereinsamung aufgrund der Sondersituation bedingt durch das Coronavirus ab. "Ida – Ich und Du im Austausch" heißt das Projekt.

Jeder Euro wirkt mehrfach

Dabei sprechen erfahrene, gut ausgebildete Helferinnen der Frühen Hilfen die Betroffenen in ihrem Zuhause an, um im vertrauten Umfeld sinnvolle Hilfsmaßnahmen miteinander entwickeln zu können oder Kontakt mit ähnlich betroffenen Familien herzustellen. Proyer: "Jeder investierte Euro in frühe Förderung kommt achtfach zurück, bei der Betreuung von Risikofamilien ist die Rendite sogar 1:16!" Für diese Berechnung habe es sogar einen Nobelpreis gegeben.