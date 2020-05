"Ich war dabei": Kirchdorfs Schüler erhielten Masken

Seit 5. Mai werden die Schulen stufenweise geöffnet. Die Maturanten durften mit der Rückkehr aus dem Distance-Learning starten. An den Berufsbildenden Schulen Kirchdorf war die erste Unterrichtswoche für Schüler und Lehrer geprägt von der Freude über das Wiedersehen. Als Willkommensgeschenk erhielten die Maturanten angenehme Stoffmasken mit Logo und dem Text "#Covid19-Matura – Ich war dabei. BBS Kirchdorf". Der Zugang zu den Klassen erfolgt nun über den Turnbereich mit Desinfektionsständen. In den Unterrichtsgegenständen Englisch, Mathematik, Deutsch, Rechnungswesen oder Betriebswirtschaftslehre wurden offene Fragen beantwortet, und es wurde intensiv geübt für die schriftliche Matura. Aktuell laufen auch die organisatorischen Vorbereitungen für die dritten Jahrgänge, die vor ihren Anfang Juni beginnenden Berufspraktika noch zwei Wochen die Schule besuchen sollen. Alle anderen Jahrgänge kehren am 3. Juni aus dem Distance-Learning in den Präsenzunterricht zurück. Dafür werden nun die Raumgrößen und Pro-Kopf-Zahlen berechnet. "Wir halten es mit ZIB-Lady Nadja Bernhard: ‚So machen wir das weiter!‘", sagt Pädagogin Elke Wojakow.

turned_in turned_in info Mit dem Klick auf das Icon fügen Sie das Schlagwort zu Ihren Themen hinzu. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon öffnen Sie Ihre "meine Themen" Seite. Sie haben von 15 Schlagworten gespeichert und müssten Schlagworte entfernen. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon entfernen Sie das Schlagwort aus Ihren Themen. turned_in Fügen Sie das Thema zu Ihren Themen hinzu.