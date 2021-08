STEYR. Es war wohl eine glückliche Fügung des Schicksals, dass Regina Hilber nun in Steyr ist. Anfang Juli nahm die 51-jährige Wahl-Wienerin ihr Engagement als neue Stadtschreiberin am Zusammenfluss von Enns und Steyr in Angriff. "Der Zufall hat es gewollt, dass ich nun doch hier sein darf", sagt die spätberufene Literatin, "ich habe es selbst erst Mitte Juni erfahren", dann sei alles sehr schnell gegangen. Spätberufen ist Hilber in mehrfacher Hinsicht. Ursprünglich war der Berliner Autor