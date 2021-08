Am kommenden Dienstag feiert Daniel Madlener seinen 57. Geburtstag. Diesen Freitag feiert der Vorarlberger im Heimspiel gegen die Lask Juniors sein Debüt auf der Trainerbank des SK BMD Vorwärts Steyr. Doch schon an seinem ersten Arbeitstag als Chefcoach der Rot-Weißen ließ der Vorwärts-Jahrhundertspieler keinen Zweifel an seiner Überzeugung aufkommen. Er will die Steyrer schon bald vom Tabellenende weg, hin in obere Tabellenregionen führen.