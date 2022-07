"Ich bin überzeugt, dass wir gegen Rapid eine andere Vorwärts-Mannschaft sehen"

Mit dem Heimspiel gegen Rapid Wien II startet der SK BMD Vorwärts Steyr am Freitag um 18.10 Uhr in die 2. Liga. Nach dem sensationellen dritten Rang in der Frühjahrstabelle liegt die Latte für die Elf von Trainer Daniel Madlener trotz miserabler Testspielergebnisse und Cup-Aus hoch.