Hundertstelkrimi in Drachenbooten bei brütender Hitze

"Die Stimmung heuer war sensationell, bei Aktiven wie auch Zuschauern", sagte Rennleiter Günther Briedl. "Es war so cool, ich habe erstmals sogar beim Moderieren eine Gänsehaut bekommen." Speziell im Finale des Drachenboot-Charity-Events "Gemeinsam im Boot" zeigten sich die mehr als 1000 Teilnehmer und Fans auf dem Campingplatz-Areal entlang der Enns im Steyrer Stadtteil Münichholz euphorisch und feuerten die paddelnden Teams bis zum letzten Zentimeter lautstark an. Was derartige Begeisterung