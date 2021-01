Hund steckte mit Pfote in Gitter fest

Ihr Vierbeiner war beim Morgenspaziergang kurz vor sieben Uhr im Bereich Stiftsbahnhof/Albert-Bruckmayr-Straße mit der Pfote in einem Rigolgitter hängen geblieben. Mithilfe eines Pedalschneiders des Hydraulischen Rettungsgerätes wurden Teile des Gitters entfernt und das Tier befreit, berichtet Andreas Gegenleitner von der Feuerwehr Kremsmünster. Besitzerin und Hund verhielten sich während der Befreiungsaktion sehr tapfer, so die Feuerwehr in einer Aussendung.

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Kremsmünster Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.