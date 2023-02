Hund brachte Nachbarin (96) zu Fall und biss zu

Der Hund war an einer langen Leine angeleint. Als die 96-Jährige gegen 8.20 Uhr vorbeiging, sprang er die betagte Frau an und brachte sie zu Fall. Der Vierbeiner soll ihr dabei auch in den Unterarm gebissen haben. Der Hundebesitzer, der im Haus nebenan lebt, hatte zu diesem Zeitpunkt gerade Schnee geschaufelt. Er eilte seiner Nachbarin zu Hilfe, anschließend wurde sie ins Spital gebracht.

