Hündin mit 26 Messerstichen getötet: "Ich war auf einem LSD-Horrortrip"

Es ist ein menschliches wie auch zwischenmenschliches Drama, das sich dem Schöffensenat am Landesgericht Steyr am Freitag im Prozess gegen eine 34-jährige Drogensüchtige offenbarte. Die Frau hatte am 23. Mai, einen Tag vor ihrem 34. Geburtstag, in Kremsmünster im Drogenwahn die achtjährige Stafford-Terrier-Hündin "Leila" ihrer Lebens- und ehemaligen Liebespartnerin mit 26 Messerstichen derart schwer verletzt, dass das Tier noch während der Notoperation in der Tierklinik Sattledt verstarb.