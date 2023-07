Hubschrauber rettete Verletzten vom Großen Pyhrgas

Bergretter, Alpinpolizisten und die Crew des Notarzthubschraubers retteten am Sonntag einen Verletzten in 1750 Metern Höhe. Der 59-jährige Steirer war mit einem Bekannten unterwegs. Von der Hofalm starteten sie am frühen Morgen zum Gipfel des Großen Pyhrgas, den sie auch erreichten. Das Unglück geschah beim Abstieg, knapp 500 Meter unterhalb. Der Bergsteiger stolperte und stieß gegen einen Felsen, dabei zog er sich im Gesicht- und Kopfbereich Verletzungen zu.

Wetter verschlechterte sich

Sein Begleiter verständigte die Einsatzkräfte und leistete Erste Hilfe, bis Bergretter und Alpinpolizisten den Verletzten versorgten. Obwohl es zu regnen begann, war eine Rettung aus der Luft möglich. Das Team des Notarzthubschraubers führte eine sogenannte "Crashbergung" durch und flog den 59-Jährigen zu einem Krankenhaus.

