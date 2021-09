Hubschrauber rettete Bergläufer aus Dolomitensteig

Ein 50-jähriger Linzer war am Dolomitensteig vom Weg abgekommen und musste mittels Tau geborgen werden.

Der Mann hatte seinen Berglauf gegen 10:45 Uhr im Ortszentrum Hinterstoder begonnen und war zuerst auf der Stodertal Landesstraße in Richtung Baumschlagerreith gelaufen. Bei dem beliebten Ausflugslokal angekommen stieg er in den ihm unbekannten Dolomitensteig – ein anspruchsvollen Steig, der Trittsicherheit und Schwindelfreiheit erfordert – ein.

Im Bereich der Lögeralm kam er vom Weg ab und geriet in unwegsames und steiles Gelände. Weil er weder vor, noch zurück konnte, geriet der Mann in Panik und setzte schließlich gegen 14:15 Uhr einen Notruf ab. Der Polizeihubschrauber Libelle Oberösterreich rettete den 50-Jährigen mit einem Tau und brachte ihn unverletzt ins Tal.

Vier Rettungseinsätze am Wochenende

Es war der vierte Hubschrauber-Einsatz am Wochenende in Oberösterreichs Bergen. Nur Stunden zuvor musste der Rettungshubschrauber eine Frau bergen, die nach der Gedenkmesse am Traunstein abgestürzt war.

Am Samstag gab es zwei Einsätze am Klettersteig. Am Intersport-Klettersteig auf den Donnerkogel verließen einen Salzburger schon nach der ersten Schlüsselstelle die Kräfte und er stürzte in sein Klettersteigset. Am Krippenstein hatte sich eine 29-jährige Polin völlig überschätzt. Die Anfängerin stieg in den extrem schwierigen Nordwand-Steig ein und musste nach mehreren Stürzen und einer Panikattacke gerettet werden.