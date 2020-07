Hubschrauber-Einsatz nach Quad-Unfall in Gaflenz

Der Mann aus Waidhofen an der Ybbs hatte gegen 13 Uhr in einer leichten abschüssigen Linkskurve gebremst und war von der L1338 abgekommen, berichtet die Polizei in einer Aussendung.

Folglich landete er mit seinem Quad in einer Böschung. Nach zehn Metern kam das Vierrad in einem dichten Baumbewuchs zum Stillstand, der Lenker wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum Waidhofen gebracht.

