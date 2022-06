Hrinkow-Team feiert bei Südpolentour Doppelsieg

Jetzt gehen die Radprofis des Hrinkow Advarics Cycleang Teams in der Favoritenrolle in die von Donnerstag bis Sonntag dauernde Oberösterreich-Rundfahrt: Die Steyrer Equipe feierte bei der Tour of Malopolska (Anm.: "Kleinpolen", eine Region rund um Krakau in Südpolen) einen Erfolg auf ganzer Linie. Bei der abschließenden Königsetappe gewann Jonas Rapp zwei Sekunden vor seinem Teamkollegen Rainer Kepplinger und 27 Sekunden vor dem Tschechen Jakub Otruba. In der Gesamtwertung löst Rapp damit den zuvor führenden Italiener Walter Calzoni ab und schob sich vom zweiten auf den ersten Platz. Kepplinger gelang der Sprung von Rang fünf auf Rang zwei. Dritter im Gesamtklassement wurde ebenfalls Otruba vom Team Elkov-Kasper.

Sein Dank gelte Teamkollegen und Betreuern, sagte Rapp nach seinem Triumph: "Die harte Arbeit hat sich bezahlt gemacht. Wir haben uns richtig stark präsentiert. Ich bin froh, dass ich uns am Schluss mit dem Sieg für unsere Leistung belohnen konnte." Zum Drüberstreuen gewann Rapp auch noch das Bergtrikot dieser Continental-Tour, ebenso ging die Teamwertung an die Steyrer Hrinkow-Mannschaft. In der 60-jährigen Geschichte dieser Rundfahrt war dies zuvor noch keinem österreichischen Team gelungen.

Mit diesem Erfolg sind die Steyrer nach UCI-Punkten gemessen auch die aktuell stärkste Mannschaft Österreichs.