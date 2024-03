Hrinkow-Team fährt knapp an der Sensation vorbei

Mit drei Top Ten Plätzen, aber auch etwas Pech im Finale der vierten und fünften Etappe, ziehen die Steyrer positiv Bilanz. Jaka Primozic wurde zweimal erst bei der 300 Meter Marke gestellt.

Der Gesamtsieg ging an den Engländer Joseph Blackmore vom Pro Team Israel Premier Tech. Jaka Primozic hatte auf Rang 18 nur 1:14 Minuten Rückstand auf den Sieger. Das zeigt die schnelle Auflage der diesjährigen Tour de Taiwan. Alle Etappen wurden in einem Finalsprint entschieden.

"Wir haben alles versucht, einen Podestplatz einzufahren. Leider wurden wir die sprintstarken Fahrer nicht los. Dafür war die Streckenführung zu einfach. Wir hoffen in Zukunft wieder auf schwerere Austragungen", sagt Primozic. Der Slowene setzte sich bei der vierten Etappe mit einer Gruppe ab, die knapp vor dem Ziel vom Feld gestellt wurde. Tags drauf versuchte er es alleine und wurde abermals bei der 300 Meter Marke eingeholt.

Die Leistung des österreichischen Continental-Teams ist dennoch als sehr gut einzustufen. In der Mannschaftswertung belegten die Hrinkow-Fahrer Rang acht. Bei dieser hochkarätigen Rundfahrt, die den gleichen UCI Status wie die Tour of Austria besitzt, waren 19 Mannschaften am Start, darunter fünf Pro Teams.

Nun geht es zurück nach Europa. Schon am 17. März wird der GP Slovenian Istria absolviert.

