Hrinkow-Team engagiert Talent aus Reichraming

Der Reichraminger Hannes Brandecker wird künftig Erfahrung in der Radsportelite sammeln dürfen. Denn das Steyrer Hrinkow Advarics Cycleang Team verpflichtete das oberösterreichische Radsporttalent für die kommende Saison.

Brandecker kommt aus dem Amateurbereich und konnte dort regelmäßig gute Ergebnisse einfahren. Unter anderem siegte er souverän beim St. Pöltner Radmarathon, wo sich die Amateure mit den Profis messen. Nun fühlt sich der Ennstaler bereit für eine neue Herausforderung.

„Ich freu mich sehr auf diese Chance. Durch die professionellen Strukturen der Mannschaft werde ich mich weiterentwickeln können“, sagt der 25-Jährige, dessen Ziel die Österreich Rundfahrt ist.

Brandecker setzte sich bereits zwei Mal in der Gesamtwertung der Austrian Top Tour durch und war auch bei den Landesmeisterschaften bereits mehrmals erfolgreich. „Vor wenigen Wochen habe ich Dominik und Co noch via Eurosport zugesehen, nun bin ich Teil dieses Teams. Das ist unfassbar für mich“, sagt der Reichraminger.

Artikel von Gerald Winterleitner Lokalredakteur Steyr g.winterleitner@nachrichten.at