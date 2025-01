Hrinkow-Neuling Hödlmoser gewann Silber bei der Staatsmeisterschaft

Hrinkow-Fahrer Dominik Hödlmosergewann in der U23 Gold.

Bei den abschließenden Bewerben des Cycling Austria Cyclocross Cups in Maria Enzersdorf ging es am Wochenende zugleich auch um die Staatsmeistertitel. Dominik Hödlmoser, Neuzugang des Steyrer Hrinkow-Advarics-Teams, gewann bei tiefwinterlichen Bedingungen den Vize-Staatsmeistertitel und siegte in der U23. Sieger im Gesamtklassement des Cups wurde Jakob Reiter.

Reiter war bereits nach dem ersten Bewerb in Maria Enzersdorf als Gesamtsieger des Cyclocross Cups festgestanden. "Zum ersten Mal in meiner Karriere konnte ich die Gesamtwertung gewinnen. Es unterstreicht meine konstanten Leistungen über die ganze Saison hinweg", sagte Reiter danach bescheiden. Er konnte sechs Rennen gewinnen und knackte als einziger Fahrer die magische Schallmauer von 1000 Punkten. Bei der Staatsmeisterschaft belegte Reiter nach einer sehenswerten Aufholjagd Rang fünf. "Ich hätte mir mehr erhofft, aber dazu haben die Kräfte im Finale nicht mehr gereicht", sagte der Mühlviertler.

Besser war die Leistung von Neuzugang Hödlmoser. Der 19-Jährige belegte hinter Lukas Hatz Rang zwei und holte damit den Vize-Staatsmeistertitel. "Was für ein Einstieg in die neue Saison. Heute hat wirklich vieles zusammengepasst. Nur gegen Hatz war kein Kraut gewachsen", sagte Hödlmoser.

Gold in Luxemburg

Erfolgreich verlief das Wochenende für das Hrinkow-Team auch in Luxemburg. Der 23-jährige Loïc Bettendorff gewann dort bei hart umkämpften Meisterschaften trotz schwieriger Bedingungen Gold.

"Ich hatte einen extrem guten Start und konnte dadurch gleich von Beginn an mein Tempo gehen", sagte Bettendorff. Runde für Runde baute er seinen Vorsprung aus und gewann damit sein siebtes von zehn Rennen. "Jetzt freue ich mich aber schon auf die Straßensaison."

