Hrinkow-Fahrer holt im Zeitfahren Landessilber

Zur brutalen Hitzeschlacht mutierte das Einzelzeitfahren bei den Rad-Staatsmeisterschaften in Kufstein. Der Titel auf dem schnellen, 27 Kilometer langen Kurs ging an den ehemaligen Stundenweltrekordler und World-Tour-Fahrer Matthias Brändle mit einem Schnitt von 49,6 km/h. Rainer Kepplinger vom Steyrer Hrinkow-Advarics-Cycleang-Team landete als zweitbester Oberösterreicher sensationell auf Rang 6. In der Landesmeisterschaft bedeutete dies hinter Tobias Bayer die Silbermedaille.

"Es ist ein unglaublich gutes Gefühl. Es war mein erstes Rennen auf einer Zeitfahrmaschine, mein drittes Rennen im Dress von Hrinkow Advarics", sagt Kepplinger, ein ehemaliger Leichtgewichts-Ruderer aus Walding, "mit der Hitze und den leichten Windverhältnissen kam ich hervorragend zurecht. Ich bin zufrieden mit dem Ergebnis."

Eine starke Vorstellung zeigte Kepplinger auch beim Straßenrennen über 176 Kilometer und knapp mehr als 2000 Höhenmeter. Hier ging der Staatsmeistertitel an Tour-de-France-Starter Patrick Konrad vom Bora-Team, der 23-jährige Hrinkow-Neuling landete auf dem beachtlichen 19. Rang.

Beachtlich waren auch die Leistungen zweier Teamkollegen bei den Deutschen Meisterschaften in Stuttgart. Jonas Rapp wurde nach 185,3 Kilometern gespickt mit satten 3050 Höhenmetern ausgezeichneter Zehnter, Timon Loderer kam mit den Verfolgern auf Rang 35 ins Ziel.