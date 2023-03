Hrinkow-Fahrer auf Top-10-Platz in Taiwan

Jaka Primozic sprintete auf der zweiten Etappe der Traditions-Rundfahrt auf Rang neun. „Wir sind ein gutes Rennen gefahren und haben uns ständig an der Spitze präsentiert“, sagt Teamchef Matej Mugerli, „noch zeigen die Resultate nicht, was die Jungs in den Beinen haben. Aber das wird sich im Laufe der Saison ändern. Wir versuchten Riccardo in Position zu bringen, wurden dabei aber von anderen Teams gestört. So ist der Rennsport. Jaka hat mit Rang neun dennoch für ein gutes Ergebnis gesorgt.“

Im Gesamtklassement haben die Steyrer mit Riccardo Verza, Jonas Rapp und Jaka Primozic aktuell gleich drei Fahrer unter den Top 22. Im Teamranking liegt Hrinkow Advarics aktuell auf Rang sechs und lässt damit Pro-Teams wie Bardiani, Lotto und Novo Nordisk hinter sich. Die wirklich schweren Etappen stehen den Teilnehmern allerdings noch bevor.

Bei der Istrian Spring Trophy war ebenfalls eine Hrinkow-Equipe im Einsatz. Auf der letzten Etappe mit einer Durchschnittstempo von 46 km/h kam Marvin Hammerschmid auf Rang 22. „Die Rundfahrt verlief klar nicht nach unseren Vorstellungen. Schon am Beginn bremsten uns Stürze für das Gesamtklassement aus. Aber wir nehmen eine gute Form mit in die nächsten Rennen“, sagt der sportliche Leiter Andreas Hofer.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper