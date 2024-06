Hrinkow: "Etappe nach Steyr wird ein Gemetzel werden"

In zwei Wochen rollt der Tross der Tour of Austria wieder nach Steyr. Am Donnerstag, 4. Juli, ist der Stadtplatz zum zweiten Mal in Folge Etappenziel der 73. Auflage der Österreich-Radrundfahrt. War es im Vorjahr die vorletzte Etappe vor dem Tourfinale tags darauf am Sonntagberg, so ist es diesmal das zweite von fünf Teilstücken, das über 184,5 Kilometer und schweißtreibende 2257 Höhenmeter von Maria Taferl über das Mostviertel und das Ennstal nach Steyr führt.