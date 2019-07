"Hotelmania" in Steyr: Mehr als 600 Betten sind in der Pipeline

Ideen für zusätzliche Hotels in der Stadt sprießen seit geraumer Zeit wie die Schwammerl. Woher die dafür nötigen Gäste genommen werden sollen, darüber rätseln Branchenkenner allerdings. Fakt ist: Pläne für zumindest sechs neue Häuser im Stadtgebiet mit mehr als 600 Betten liegen in diversen Schubladen, manche sind schon auf dem Zeichentisch von Architekten gelandet. Aktuell verfügt die Stadt über eine Kapazität von 472 Hotelbetten.

Seit Mittwoch steht fest, dass die Kette "Harry’s Home" der Tiroler Familie Ultsch bis Frühjahr 2021 in den beiden oberen Stockwerken 90 Studios mit rund 200 Betten errichten wird. Schon am 1. April hatte Er-Sie-Es-Chef Wolfgang Schlederer die Verträge für ein "Best Western"-Hotel im Stadtgut mit 90 Zimmern und 180 Betten unterzeichnet, das vom Steyrer Architekten Gerhard Schmid geplant wird. Auch dieses Haus soll noch vor der Landesausstellung erste Gäste beherbergen. Und seit Februar tüftelt Christkindl-Hotelier Georg Baumgartner an einem zusätzlichen 4-Sterne-plus-Resort mit 80 Zimmern und 160 Betten. Architekt ist hier ebenso wie bei "Harry’s Home" der Steyrer Michael Obermair. Damit sind die Träume möglicher Hoteliers aber noch lange nicht beendet. Schon am Montag wird sich der Steyrer Gestaltungsbeirat mit einem Projekt an der Haratzmüllerstraße befassen. Am Standort von Kind Food soll auf zwei Etagen darüber ein Beherbergungsbetrieb entstehen. Vor Wochen ebenfalls durchgesickert sind die Pläne einer Gruppe aus Brunn am Gebirge, am Hessenplatz rund 60 Betten und Appartements zu errichten. An beiden Projekten gibt es erhebliche Zweifel. An einem kleinen, feinen Stadthotel wird auch direkt im Steyrer Zentrum geplant.

Es könnten aber auch Betten wegfallen: Rund um zwei Hotels im Süden Steyrs – Hotel im Park und Landhotel Eckhard in St. Ulrich – gibt es immer wieder Schließungs- und Umwandlungsgerüchte.

Artikel von Gerald Winterleitner Lokalredakteur Steyr g.winterleitner@nachrichten.at