Hotel im Stadtgut: Kaufvertrag wurde unterzeichnet

Entwickelt von der Steyrer Firma Er-Sie-Es-Bau von Wolfgang Schlederer, soll bereits im Herbst der Grundstein gelegt werden. Ab Frühjahr 2021 sollen die 89 Zimmer des Drei-Sterne-Hotels der renommierten Best Western Gruppe bezugsfertig sein. Als Betreiber wurde die Accent Gruppe mit ins Boot geholt.

Am vergangenen Freitag wurde nun der Kaufvertrag für das 5238 Quadratmeter große Grundstück zwischen der Hotelerrichtungs GmbH und der Stadt Steyr unterzeichnet. "Das neue Hotel im Stadtgut ist ein wertvoller Beitrag zur Stärkung des vielfältigen touristischen Angebotes in der Stadtregion Steyr mit einer ganz besonderen Bedeutung für den Geschäftstourismus", sagte Bürgermeister Gerald Hackl, "Best Western und die Accent Gruppe sind der Garant für internationale Qualitätsstandards."

Laut Plänen der Steyrer Architekten Schmid+Leitner dürfen sich die Gäste auch auf ein Fitnessstudio freuen. Das Hotel wird in Steyr 20 neue Arbeitsplätze schaffen.