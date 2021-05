Hopfen-bittriger Abgang, sehr süffig: 18 Wirte schenken Steyrer Panther aus

Die Biertradition der Stadt reicht Jahrhunderte zurück: Urkundlich wurde das Steyrer Bier 1379 erstmals erwähnt, um das 19. Jahrhundert waren in der Metropole am Zusammenfluss von Enns und Steyr sechs Brauer mit der Biererzeugung beschäftigt. Aus einer dieser Brauerfamilien stammt die Rezeptur des "Steyrer Panthers", der einst in der Haratzmüllerstraße gebraut wurde.