Homeoffice am Steyrer Gym: So kreativ sind die Schüler

Der Unterricht während der Corona-Ausgangsbeschränkungen stellt Schüler wie Lehrer vor Herausforderungen. Was Homeoffice wirklich bedeutet, haben vermutlich beide Seiten in dieser Dimension zuvor nicht geahnt.

Die Lehrer des BRG Steyr Michaelerplatz haben ihren Schülern per Motivationsvideo auf lustige Art und Weise Mut zugesprochen. Zum absoluten "Star" bei Schülern, Kollegen und Eltern wurde dabei der jubelnde Mathematik- und Physik-Lehrer Helmut Goerzen im Fußballfan-Outfit - die OÖN haben berichtet.

Dass sie ihren Lehrern in Sachen Einfallsreichtum und Humor aber um nichts nachstehen, beweisen zahlreiche BRG-Schüler nun mittels Fotos und Selfies vom neuen Schulalltag. Sie haben ihre Definition von "Homeoffice" fotografiert und die Resultate an ihren Lehrer Martin Kreundl, der als kreativer Kopf auch für den jährlichen Jahresbericht verantwortlich ist, geschickt. Er hat daraus nun ebenfalls ein Video gestaltet. "Ich habe so viele witzige, kreative Fotos von unseren Schülern erhalten", sagt Kreundl, "da war es ein Leichtes, daraus ein lustiges Video zu basteln."

Die ursprüngliche Idee für das Lehrervideo war von Administratorin Andrea Klement und der Mathematik- und Geschichtslehrerin Judith Vrecun gekommen. "Wir wissen, dass es eine schwierige Zeit für alle ist, für Schüler, für Eltern, auch für uns Lehrer", sagt Klement, "nachdem wir eine Collage einer anderen Schule gesehen haben, wollten wir auch etwas in dieser Art machen."

Artikel von Gerald Winterleitner Lokalredakteur Steyr g.winterleitner@nachrichten.at