"Holznutzung und Naturschutz sind kein Widerspruch"

Karin Oberaigner schätzt die Abwechslung an ihrem neuen Job.

Karin Oberaigner (32) ist die jüngste Betriebsleiterin in der Geschichte der Österreichischen Bundesforste (ÖBf): Seit 50 Tagen führt sie den Forstbetrieb Steyrtal in Molln und 52 Mitarbeiter. Die Forstwirtin im Interview: Steyrer Zeitung: Was verbinden Sie ganz persönlich mit Wald? Karin Oberaigner: Wald ist ein Ruhepol für mich, ein Rückzugsort. Holz ist ein wertvoller Rohstoff. Ich mag selbst sehr gerne Holzmöbel und trage bevorzugt Kleidung aus Holzfasern. Für mich ist Wald auch ein