Die Stellungnahme, die Umweltanwalt Martin Donat fristgerecht zum Neubau der Tal- und Bergstation des Liftes auf das Frauenkar auf der Wurzeralm abgegeben hat, liest sich wie eine Privatklage. Seine Klienten sind die Sumpfdotterblumen, die im Hochmoor blühen, und die Auerhähne, die in der Bergwelt balzen, in der die Hiwu-Liftgesellschaft den Doppelsessellift mit einer Zehner-Gondelbahn ersetzt, samt Restaurants an Berg- und Talstation sowie zwei Speicherteichen für die künstliche Beschneiung.