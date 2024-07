Lions-Präsident: Gerhard Gegenleitner (l.) übergab an Franz Xaver Mayr.

KREMSMÜNSTER. Wechsel beim Lions Club Kremsmünster: Gerhard Gegenleitner hat die Präsidentschaft für das Clubjahr 24/25 beim Sommerfest auf dem Biohof Öllinger an Franz Xaver Mayr übergeben. Als Motto für "sein" Jahr hat Mayr "Wir" gewählt, im Einklang mit dem Leitgedanken der Lions, "We serve – wir dienen". Im Mittelpunkt stehen wieder soziale Aktivitäten für Menschen in Notlagen. Im abgelaufenen Clubjahr wurde mit mehr als 38.000 Euro geholfen.

