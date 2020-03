"Hoflieferanten" stellen  jetzt Waren vor Haustüre

Mit Bauernschläue gegen das Coronavirus: Käufer gesunder Bio-Kost müssen jetzt in Waidhofen, Steyr und in den Umlandgemeinden der beiden Städte nicht mehr außer Haus. In Windeseile haben IT-Fachleute für die drei Bio-Supermärkte der "Hoflieferanten" über das Wochenende einen Onlineshop programmiert, der seit gestern bereits im Vollbetrieb steht. "Die Kunden bestellen auf Mausklick und wir liefern zum nächst möglichen Zeitpunkt die Pakete an die Adressen", sagt Geschäftsführer Sebastian Thaller. Ausliefertage sind der Dienstag und der Freitag, bis um 13.00 Uhr am Vortag kann für den jeweiligen Liefertermin das Online-Formular auf der Hoflieferanten-Website " www.diehoflieferanten.at" ausgefüllt werden.

"Die Zustellung erfolgt kontaktfrei", erklärt der Mitbegründer und Gesellschafter der "Hoflieferanten" Ernst Halbmayr. Dem Warenpaket wird ein Zahlschein beigelegt, den die Kundschaft mit Telebanking begleicht, oder es wird ein Abbucherauftrag bei der Bank unterschrieben und vor die Haustüre gelegt. Auch Barzahlung mit einem hinterlegten Kuvert ist möglich.

Um möglichst große Sicherheit hat sich die Vermarktergemeinschaft auch für die Verkäuferinnen und Kassiererinnen in den Märkten in Waidhofen und Steyr bemüht. Frühzeitig wurden vor den Kassen Plexiglasscheiben montiert und auf dem Boden Abstandslinien aufgeklebt, um die Mitarbeiterinnen vor den Viren zu schützen.

