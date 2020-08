"Hoflieferanten" eröffnen drittes Lokal in der Stadt am Grünmarkt

Zwei Bio-Supermärkte betreiben die "Hoflieferanten" bereits in Steyr, die in Waidhofen seinerzeit das erste Geschäft für gesunde und naturbelassene Lebensmittel gründeten, das über die Größe einer Greißlerei hinausging. Zu einer Filiale in der Leopold-Werndl-Straße kam vor zwei Jahren am anderen Ende der Stadt Steyr eine zweite Niederlassung in der Ennserstraße hinzu. "Mit den zwei Standorten haben wir uns selber kein bisschen konkurrenziert", sagt Ernst Halbmayr, einer der Gründer und Gesellschafter der regionalen Kette, "beide Standorte haben ihr eigenes Einzugsgebiet." In beiden Supermärkten werden auch Mittagsmenüs aus ausschließlich Bio-Rohstoffen für ein Bistro gekocht.

Besonders gut bei den Konsumenten kamen die Lieferdienste an, als die "Hoflieferanten" während des Lockdowns der Coronakrise zweimal in der Woche ihre gesunden Lebensmittel nach Internetbestellung vor die Haustüren lieferten. Jetzt folgt das nächste Wachstum: In den Räumlichkeiten eines Leerstandes am Grünmarkt werden die "Hoflieferanten" vor der nächstjährigen Landesausstellung in Steyr ihr drittes Bistro in der Stadt aufsperren. "Wie groß daneben der Geschäftsbereich sein wird, ist gerade Gegenstand der Planungen", sagt Halbmayr. Mit der Zweigleisigkeit – Verkauf von Bio-Produkten und Gastronomie mit natürlichen Zutaten – seien die "Hoflieferanten" bisher aber immer gut gefahren. Halbmayr: "Die Verschränkung beider Bereiche bringt Vorteile. Die Bistro-Menüs regen unsere Kunden an, Rezepte daheim auszuprobieren." Über die "Hoflieferanten" vermarkten mehr als 40 Bauernhöfe aus der Region ihre zertifizierten Bio-Produkte. Halbmayr selbst stellt etwa Milchprodukte in seiner Hofmolkerei her. Zur Produktpalette zählen seit jeher aber auch Waren aus dem fairen Welthandel wie Kaffee und Tee. "Solidarität mit den Kleinbauern im Süden" gehörte immer zu den Prinzipien der "Hoflieferanten".

Artikel von Hannes Fehringer Lokalredakteur Steyr h.fehringer@nachrichten.at