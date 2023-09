Hoffen auf Trainereffekt

Nach der Ablöse von Trainer Jochen Fallmann wird es für seinen Nachfolger Patrick Enengl heute erstmals richtig ernst: Um 18.10 Uhr tritt der SKU Ertl Glas Amstetten erstmals unter seiner Regie auswärts beim FC Dornbirn an. Der erst 29-jährige Enengl, der in Zeillern wohnt und in Amstetten einen Vertrag bis Sommer 2026 unterschrieben hat, will das Tabellenschlusslicht zum ersten Saisonsieg führen.

