Hören, genießen und träumen: Ein Picknick verführt mit Literatur

Es soll ein Wochenende voller Erlebnisse werden, zu dem die Kulturinitiative Literaturschiff, die Bibliothek Sierning, die Bibliothek Losenstein und der Biohof Huber zu Gunersdorf einladen: das erste Literaturpicknick am Freitag, 1., und Samstag, 2. Juli, jeweils ab 16 Uhr.

Unter freiem Himmel entführen zahlreiche Autorinnen und Autoren aus verschiedensten Ländern und Kulturkreisen sowie Musiker das Publikum auf eine spannende Reise voller Magie und Menschlichkeit. Zum Auftakt werden Elyas Jamalzadeh, geboren in Teheran als Kind afghanischer Kriegsflüchtlinge und ab 2014 gemeinsam mit seinen Eltern nach Österreich geflüchtet, wo er schließlich in Eferding eine Friseurlehre absolvierte, und Andreas Hepp, deutscher Kommunikations- und Medienwissenschaftler, das Buch "Freitag ist ein guter Tag zum Flüchten" präsentieren. Ebenfalls auf dem Programm stehen Alida Bremer – Autorin, Übersetzerin, Herausgeberin und Kulturvermittlerin zwischen Südosteuropa und dem deutschsprachigen Raum – mit ihrem Roman "Träume und Kulissen" und die in Belgrad geborene Barbi Markovic, die seit 2006 in Wien lebt und später Stadtschreiberin in Graz war, mit ihrem Roman "Die verschissene Zeit". Zu erwarten sind auch literarische Meisterwerke von Omar Khir Alanam, Ronya Othmann und Johanna Wurzinger.

Faderl, Schuberth und Pfeil

Am Freitag wird das Literaturfest musikalisch umrahmt von Elena und Siegfried Faderl als Duo Essay mit Gesang, Cello und Piano und am Samstag sorgen Paul Schuberth am Akkordeon und Victoria Pfeil am Saxophon für virtuosen Hörgenuss. Was bei einem Picknick nicht fehlen darf, sind Gaumenfreuden. Sham und Kaberi Hanskar aus Sierning verwöhnen die Gäste mit köstlichem indischen Essen. Wer noch nie Matar Paneer oder Chicken Biryani probiert hat, kann dies beim Literaturfest tun.

Darüber hinaus organisiert das Literaturschiff in Kooperation mit der Gemeinde Sierning und dem Schlosscafé am Sonntag, 17. Juli, das Schlosshof-Konzert mit der Quetschn-Synthi-Pop-Band Folkshilfe im Herzen von Sierning.