Zum Tausendsten Mal "Locus Iste" – das ist jene Chormusik, zu der "Mr. Bean" im Vorspann der Komik-Fernsehserie in einem Lichtstrahl in die Welt geworfen wird – geht auch einem eingeschworenen Liebhaber der Musik Anton Bruckners auf die Nerven. Den Anwohnern am Brucknerplatz hingen die ewigen Wiederholungen der Gesänge aus der Feder des "Musikanten Gottes" schon bei den Ohren hinaus, wie sie einander gegenseitig schon beklagt hatten.