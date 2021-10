Die Corona-Pandemie lässt es auch in der kommenden Ballsaison nicht zu, dass einer der Höhepunkte im gesellschaftlichen Leben der Stadt Steyr ordnungsgemäß durchgeführt wird: Der Ball der Freiwilligen Feuerwehr Steyr 2022 wurde abgesagt.

„Die unsichere und nicht vorhersehbare Lage, eventuelle neue oder geänderte gesetzliche Bestimmungen und Rahmenbedingungen lassen keine Planung in gewohnter Professionalität zu“, schreibt Michael Leitner, Sprecher der Freiwilligen Feuerwehr, in einer Aussendung, „es wäre uns ein persönliches Anliegen gewesen, den gesellschaftlichen Höhepunkt der Steyrer Ballsaison zu veranstalten, jedoch haben wir die Entscheidung bereits jetzt final getroffen.“ Oberstes Ziel in dieser Zeit sei es, die Einsatzbereitschaft und Schlagkraft der Feuerwehr aufrecht zu erhalten.