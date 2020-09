Die Mitternachtseinlagen finden flammenden Beifall, das Gesellschaftsereignis im Stadtsaal ist in der Faschingszeit noch Tage nach dem letzten Tanz am Parkett Gesprächsstoff in der Stadt. Der Feuerwehrball ist im Jänner der Höhepunkt des Steyrer Karnevals. Seit vergangener Woche steht fest, dass in der kommenden Saison nach Neujahr kein Tanzbein geschwungen wird, weil es die Ballnacht nicht geben wird.