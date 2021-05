Seit Monaten war in der Stadt spekuliert worden, was mit den drei geschichtsträchtigen alten Bürgerhäusern an der neuen Stadtplatz-Flaniermeile zwischen Leopoldibrunnen und Kaigasse passieren wird. Die Corona-Pandemie verzögerte zwar immer wieder den Projektstart für den Umbau der Häuser Stadtplatz 17, 19 und 21, von einem Hotelprojekt einer Tiroler Familie war dennoch rasch die Rede.