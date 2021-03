228 Stufen führen über eine Wendeltreppe hinauf in die zweigeschoßige Türmerstube in 60 Metern Höhe, da vergisst man am Erdboden unten besser kein Werkzeug. Zu Fuß geht beim Transport von Zementsäcken und Holzlatten durch den engen Schlurf sowieso nichts. Gestern parkte sich auf dem Kirchenplatz ein großer Autokran ein und hievte einen Container hinauf, in den der Schutt und von den Wänden geschlagene verschimmelte Verputz gekippt wurde.